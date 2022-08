Gli infortuni fanno brillare la vittoria al QPR per il boss di Blackpool Michael Appleton (Di mercoledì 17 agosto 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il boss del Blackpool Michael Appleton ha assaporato la vittoria per 1-0 della sua squadra al QPR, ma ha ammesso che la sua gioia è stata mitigata dalla preoccupazione per i centrocampisti infortunati Charlie Patino e Lewis Fiorini. Entrambi i giovani in prestito sono stati portati via a Loftus Road, dove il gol di Josh Bowler contro la sua ex squadra ha assicurato i punti. Patino dell’Arsenal ha un brutto infortunio alla caviglia e Fiorini del Manchester City potrebbe essersi strappato un tendine del ginocchio. Appleton ha detto: “Non è eccezionale, se devo essere onesto. Sapremo l’intera portata nelle prossime 72 ore, immagino. “Lewis si è fatto il tendine del ginocchio. Quanto male, non lo sapremo finché non sarà stato ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 17 agosto 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Ildelha assaporato laper 1-0 della sua squadra al QPR, ma ha ammesso che la sua gioia è stata mitigata dalla preoccupazione per i centrocampisti infortunati Charlie Patino e Lewis Fiorini. Entrambi i giovani in prestito sono stati portati via a Loftus Road, dove il gol di Josh Bowler contro la sua ex squadra ha assicurato i punti. Patino dell’Arsenal ha un bruttoo alla caviglia e Fiorini del Manchester City potrebbe essersi strappato un tendine del ginocchio.ha detto: “Non è eccezionale, se devo essere onesto. Sapremo l’intera portata nelle prossime 72 ore, immagino. “Lewis si è fatto il tendine del ginocchio. Quanto male, non lo sapremo finché non sarà stato ...

