Ezra Miller si scusa e promette di farsi curare (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ezra Miller ha finalmente rilasciato un riconoscimento pubblico dei propri problemi con delle scuse per la serie di arresti e comportamenti irregolari che hanno tenuto l'attore di Flash sulle prime pagine dei giornali da aprile. In una dichiarazione inviata a Variety, Miller ha scritto: "Avendo recentemente attraversato un periodo di intensa crisi, ora capisco di soffrire di complessi problemi di salute mentale e ho iniziato un trattamento continuo", ha detto Miller. "Voglio scusarmi con tutti coloro che ho allarmato e turbato con il mio comportamento passato. Mi impegno a fare il lavoro necessario per tornare a una fase sana, sicura e produttiva della mia vita". Sembra probabile che le scuse di Miller siano state dettate dall'interesse di Warner Bros. a mantenere in vita il film di ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 17 agosto 2022)ha finalmente rilasciato un riconoscimento pubblico dei propri problemi con delle scuse per la serie di arresti e comportamenti irregolari che hanno tenuto l'attore di Flash sulle prime pagine dei giornali da aprile. In una dichiarazione inviata a Variety,ha scritto: "Avendo recentemente attraversato un periodo di intensa crisi, ora capisco di soffrire di complessi problemi di salute mentale e ho iniziato un trattamento continuo", ha detto. "Vogliormi con tutti coloro che ho allarmato e turbato con il mio comportamento passato. Mi impegno a fare il lavoro necessario per tornare a una fase sana, sicura e produttiva della mia vita". Sembra probabile che le scuse disiano state dettate dall'interesse di Warner Bros. a mantenere in vita il film di ...

Cosmopolitan_IT : Ezra Miller rompe il silenzio: dopo gli arresti e le accuse di abusi entra in riabilitazione - SoniaSamoggia : RT @fanpage: 'Dopo avere recentemente attraversato un periodo di intensa crisi, ora capisco di soffrire di complessi problemi di salute men… - infoitcultura : “Soffro di complessi problemi di salute mentale”: Ezra Miller va in terapia e si scusa per i suoi comportamenti vio… - RegalinoV : Ezra Miller esce allo scoperto: “Ho problemi di salute mentale” - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: “Soffro di complessi problemi di salute mentale”: Ezra Miller va in terapia e si scusa per i suoi comportamenti violenti… -