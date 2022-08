Dopo 50 anni l’Academy si è scusata con Sacheen Littlefeather, che rifutò un Oscar per conto di Marlon Brando (Di mercoledì 17 agosto 2022) Era il 1973 e Sacheen Littlefeather (Piccola Piuma, pseudonimo di Marie Louise Cruz) saliva sul palco per rifiutare l’Oscar assegnato a Marlon Brando come Migliore attore per il suo ruolo di Vito Corleone ne Il Padrino. A distanza di mezzo secolo, l’Academy ha chiesto scusa alla donna Apache, presidentessa del National Native American Affirmative Image Committee, per il trattamento ricevuto durante il discorso che tenne alla cerimonia di premiazione. La modella e attrice nativa americana, oggi 75enne, fu invitata dall’attore per parlare della rappresentazione dei nativi americani nei film di Hollywood. Dopo aver respinto la statuetta offerta da Roger Moore e Liv Ulmann riferì che Brando non poteva accettare il premio a causa del “trattamento riservato ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 17 agosto 2022) Era il 1973 e(Piccola Piuma, pseudonimo di Marie Louise Cruz) saliva sul palco per rifiutare l’assegnato acome Migliore attore per il suo ruolo di Vito Corleone ne Il Padrino. A distanza di mezzo secolo,ha chiesto scusa alla donna Apache, presidentessa del National Native American Affirmative Image Committee, per il trattamento ricevuto durante il discorso che tenne alla cerimonia di premiazione. La modella e attrice nativa americana, oggi 75enne, fu invitata dall’attore per parlare della rappresentazione dei nativi americani nei film di Hollywood.aver respinto la statuetta offerta da Roger Moore e Liv Ulmann riferì chenon poteva accettare il premio a causa del “trattamento riservato ...

