Controlli a Ischia: 2 arresti e 45 segnalazioni per stupefacenti (Di mercoledì 17 agosto 2022) Continuano i Controlli nei mesi di luglio e agosto a Ischia da parte del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha disposto, nel periodo estivo, un’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio nella provincia partenopea, sui litorali e sulle isole del golfo. In Leggi su 2anews (Di mercoledì 17 agosto 2022) Continuano inei mesi di luglio e agosto ada parte del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha disposto, nel periodo estivo, un’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio nella provincia partenopea, sui litorali e sulle isole del golfo. In

teleischia : ISCHIA. GDF: CONTROLLI A TAPPETO CONTRO LE AFFITTANZE ABUSIVE - teleischia : ISCHIA. GUARDIA DI FINANZA: CONTROLLI INTENSI PER CONTRASTARE IL LAVORO IN NERO - napolicittametr : Metronapoli - Controlli a Ischia - teleischia : ISCHIA. GUARDIA DI FINANZA: CONTROLLI SERRATI CONTRO IL LAVORO IN NERO - Torrechannelit : Ischia – Controlli della Finanza sull’isola, ecco il bilancio -