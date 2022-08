Barbara D’Urso uno stacco di coscia da record: si mostra così e i fan impazziscono (Di mercoledì 17 agosto 2022) Anche se Mediaset l’ha richiamata all’ordine prima del previsto secondo le recenti indiscrezioni, Barbara D’Urso si sta godendo appieno la sua estate. Il suo ballo al mare diventa virale esattamente come l’outfit che sfoggia. Barbara D’Urso si gode il mare e il sole dell’estate, anche dopo che è trapelata la novità del suo imminente rientro … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 17 agosto 2022) Anche se Mediaset l’ha richiamata all’ordine prima del previsto secondo le recenti indiscrezioni,si sta godendo appieno la sua estate. Il suo ballo al mare diventa virale esattamente come l’outfit che sfoggia.si gode il mare e il sole dell’estate, anche dopo che è trapelata la novità del suo imminente rientro … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Settembre 2022, le date d'inizio dei programmi tv di punta Pertanto, rivedremo sullo schermo la coppia composta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, Barbara D'Urso e Alberto Matano. Da Mediaset a Rai: tutti pronti per tornare in onda Domenica 11 ... Barbara D'Urso: il contratto con Mediaset rinnovato per un soffio