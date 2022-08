Atletica | Hassan Fofana | “Ho sentito un crampo in partenza | su una gamba sola non potevo pretendere di più”

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Si è fermata in semifinale la corsa dinei 110 metri ostacoli ai Campionati Europei di Monaco 2022. Un piccolo problema fisico prima dellaha impedito all’azzurro di esprimersi al meglio, quando sarebbe servita una prestazione di lusso per sognare la finale. Il lombardo ha poi parlato ai microfoni della Rai dopo la gara, spiegando quanto accaduto: “È un peccato. Appena partito, proprio al bang, come ho dato l’impulso sul blocco hounal polpaccio. Non mi sono voluto fermare e quindi ho forzato. Il polpaccio ovviamente non l’ha presa bene”. “Non mi posso lamentare – ha continuato– è comunque la mia seconda prestazione annuale, corsa su una. Vuol dire che la mia condizione era molto alta, che ero ...

Nei 3000 metri al femminile invece vittoria in scioltezza per l'olandese, davanti all'etiope Taye e alla keniana Kipkemboi. Grande prestazione poi per l'olandese Bol nei 400 metri, che ...Gudaf Tsegay, mezzofondista etiope, è la nuova campionessa mondiale femminile dei 5000 metri ai mondiali diin corso a Eugene, in Oregon, mentre la campionessa olimpica olandese Sifanè arrivata solo sesta, e lascerà l'Oregon senza medaglie nè nei 5000 né nei 10.000 metri. Tsegay ha concluso ... Mondiali atletica: etiope Tsegay campionessa nei 5.000 metri La vera Elena Bellò. La mezzofondista azzurra eguaglia il primato personale a Chorzow, in Polonia, nella nona tappa della Wanda Diamond League: 1:58.97 e quarto posto negli 800 metri vinti dall’oro mo ...Oggi è andata in scena a Chorzow, in Polonia, il nono appuntamento della Diamond League 2022. La prima finale di giornata conclusa, il lancio del peso uomini, ha visto protagonista il nostro Nick Ponz ...