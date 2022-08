Atalanta, non servono riadattamenti. Occorre un centravanti puro davanti (Di mercoledì 17 agosto 2022) L’Atalanta ha bisogno assolutamente di un vice Duvan in grado di sostenere l’attacco. I riadattamenti stanno stretti Descrivere l’importanza di Duvan Zapata in attacco è tanto semplice quanto evidente. Goal, fisicità, sponde e gioco di squadra arrivando anche ad essere motore del gioco: infatti la prima rete realizzata da Toloi contro la Sampdoria parte tutta dal colombiano. Tale conferma non fa altro che certificare quanto l’Atalanta abbia bisogno assolutamente di un vice Duvan puro. Muriel riadattato? davanti Occorre un giocatore capace di reggere il gioco sia tatticamente che fisicamente, e analizzando ciò che si è riscontrato l’anno scorso, senza un “numero 91” davanti si è faticato parecchio a trovare sia goal che riferimenti offensivi decisivi. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 agosto 2022) L’ha bisogno assolutamente di un vice Duvan in grado di sostenere l’attacco. Istanno stretti Descrivere l’importanza di Duvan Zapata in attacco è tanto semplice quanto evidente. Goal, fisicità, sponde e gioco di squadra arrivando anche ad essere motore del gioco: infatti la prima rete realizzata da Toloi contro la Sampdoria parte tutta dal colombiano. Tale conferma non fa altro che certificare quanto l’abbia bisogno assolutamente di un vice Duvan. Muriel riadattato?un giocatore capace di reggere il gioco sia tatticamente che fisicamente, e analizzando ciò che si è riscontrato l’anno scorso, senza un “numero 91”si è faticato parecchio a trovare sia goal che riferimenti offensivi decisivi. L'articolo ...

