Acciaroli, rissa a Ferragosto finisce sui social e diventa virale il video: indagini in corso (Di mercoledì 17 agosto 2022) Acciaroli, rissa in una località balneare nel giorno di Ferragosto. La vicenda è diventata di dominio pubblico grazie a un filmato, in particolare, diffuso sui social che è diventato in poche ore virale. In corso le indagine delle autorità competenti. Nel giorno di Ferragosto, ad Acciaroli, località turistica del Cilento, è scoppiata una violenta rissa in uno stabilimento balneare durante una serata di musica e ballo. Sui social sono diventate virali le immagini ...

