WWE: Primo storico match tra Bobby Lashley e AJ Styles, in palio lo US Title (Di martedì 16 agosto 2022) Strano, ma vero! Bobby Lashley e AJ Styles prima di stanotte non si erano mai affrontati in un match singolo, nonostante abbiano condiviso alcuni mesi in TNA nel lontano 2009, oltre questi ultimi 5 anni in WWE dal ritorno dell'All Mighty. Per loro fino ad ora solo match a più uomini, compreso qualche gauntlet match e il recente Elimination Chamber di quest'anno. Nelle scorse settimane il Phenomenal One ha aiutato il campione degli Stati Uniti contro Ciampa e The Miz e si è guadagnato un'opportunità titolata, nonostante proprio contro Ciampa avesse perso il match con in palio il posto da #1 contender. E chi lo batte? Bobby Lashley è un fighting champion e lo sta dimostrando settimana dopo settimana, dopo ...

