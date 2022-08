WTA Cincinnati 2022, esordio amaro per Camila Giorgi: vince Marta Kostyuk in tre set (Di martedì 16 agosto 2022) Niente da fare per Camila Giorgi al primo turno del WTA 1000 di Cincinnati. Sul cemento statunitense l’azzurra (n.65 al mondo) cancella due match point nel secondo parziale ma perde nel terzo set contro l’ucraina Marta Kostyuk (n.74 del ranking) con il punteggio di 6-4 5-7 6-4 in due ore e 33 minuti di gioco. Al secondo turno Kostyuk sfiderà la statunitense Jessica Pegula. Pronti, via e Kostyuk ruba subito il servizio alla nostra portacolori. Giorgi non ci sta e reagisce riagguantando la parità, ma subito dopo è ancora una volta l’ucraina ad allungare con il break che vale il 2-1. La numero 74 al mondo tiene il turno di servizio nel quarto gioco e poi prende ulteriormente il largo salendo sul 4-1. La marchigiana a questo punto cerca in qualche modo di ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) Niente da fare peral primo turno del WTA 1000 di. Sul cemento statunitense l’azzurra (n.65 al mondo) cancella due match point nel secondo parziale ma perde nel terzo set contro l’ucraina(n.74 del ranking) con il punteggio di 6-4 5-7 6-4 in due ore e 33 minuti di gioco. Al secondo turnosfiderà la statunitense Jessica Pegula. Pronti, via eruba subito il servizio alla nostra portacolori.non ci sta e reagisce riagguantando la parità, ma subito dopo è ancora una volta l’ucraina ad allungare con il break che vale il 2-1. La numero 74 al mondo tiene il turno di servizio nel quarto gioco e poi prende ulteriormente il largo salendo sul 4-1. La marchigiana a questo punto cerca in qualche modo di ...

albertocol9 : RT @sportface2016: Wta 1000 #Cincinnati, una folle #Giorgi cede in tre set a #Kostyuk: out all'esordio - Tennis_Ita : WTA 1000 Cincinnati: ennesima maratona persa da Giorgi, fuori anche Trevisan - sportface2016 : Wta 1000 #Cincinnati, una folle #Giorgi cede in tre set a #Kostyuk: out all'esordio - TennisWorldit : Wta Cincinnati - Giorgi, sconfitta folle contro Kostyuk. Fuori anche Trevisan: Camila Giorgi cancella due match poi… - 123_INFO_SPORT : Tennis - WTA - Cincinnati - Karolina Pliskova domine Venus Williams à Cincinnati Source : L'Equipe #123INFO -