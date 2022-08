Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2022 ore 17 | 45

(Di martedì 16 agosto 2022)DEL 16 AGOSTOORE 17:20 GIUSEPPE CUTRUPI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPER LAVORI DI POTATURA DELLE ALBERATURE RESTA CHIUSA LA STATALE APPIA TRA LA MGLIARA 53 E LA MIGLIARA 50 NELLE DUE DIREZIONI AUMENTA IL TRAFFICO SULLA LITORANEA, TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PIU’ A SUD AUTO IN FILA SULLA PONTINA ALL’ ALTEZZA DI PORTO BADINO NEI DUE SENSI INFINE RICORDIAMO CHE SULLA METRE SONO SOSPESI I LAVORI NOTTURNI TRA OSTIA ANTICA E COLOMBO, IL SERVIZIO È DUNQUE REGOLARE; LE OPERAZIONI RIPRENDERANNO IL 5 SETTEMBRE. MENTRE DAL 22 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, SARANNO ATTIVI LAVORI IN FASCIA DIURNA CHE, TUTTAVIA, NON COMPORTERANNO MODIFICHE AL SERVIZIO. BENE è TUTTO DA ...

