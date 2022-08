Verona, multa per i cori contro i tifosi del Napoli (Di martedì 16 agosto 2022) Il Giudice Sportivo, «letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale, ritiene necessario che venga specificato, sentiti se del caso anche i responsabili dell’ordine pubblico, i sotto settori della Curva Sud, ove individuabili, da cui partivano i primi cori di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore del Napoli (Osimhen, ndr) successivamente alla realizzazione di L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 16 agosto 2022) Il Giudice Sportivo, «letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale, ritiene necessario che venga specificato, sentiti se del caso anche i responsabili dell’ordine pubblico, i sotto settori della Curva Sud, ove individuabili, da cui partivano i primidi discriminazione razziale nei confronti di un calciatore del(Osimhen, ndr) successivamente alla realizzazione di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

