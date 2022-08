Ultime Notizie – Vele d’epoca | dal 9 settembre l’International Hannibal Classic a Monfalcone

(Di martedì 16 agosto 2022) Per il sesto anno consecutivo lesi sfidano nel Golfo di Trieste, al largo di, in occasione del– Memorial Sergio Sorrentino, terza tappa della Coppa Aive dell’Adriatico. La manifestazione, in programma dal 9 all’112022, è organizzata dallo Yacht Clubin collaborazione con lo Yacht Club Adriaco di Trieste. La flotta, ospitata presso il Marina, main sponsor dell’evento, disputerà due prove in mare su percorsi a triangolo. Tra le coppe in palio il “Trofeo dei due guidoni”. Prevista una conferenza sulla “Storia delle stazze veliche e delle classi metriche”.è terza ...

sole24ore : ?? L'#Onu ha la capacità di fornire assistenza a una visita degli ispettori dell’#Aiea alla centrale nucleare di… - GoalItalia : La Juventus avanza per #Depay, pronto un biennale: ma dovrà liberarsi dal Barcellona [??@romeoagresti] - Corriere : Mattarella onora i morti di Marcinelle: «Un sacrificio che ha segnato il processo di integrazione europea» - corgiallorosso : #Roma, #Belotti a tutti i costi: Mourinho preme, ore decisive - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Le notizie del giorno | 16 agosto - Pomeridiane Segui l'attualità dall'Europ… -

Il Sole 24 ORE

Una inglese di 20 anni ha denunciato di essere stata nel sonno da un uomo di 27 anni che aveva offerto a lei e all'amica di peronottare nel suo appartamento. L'invito è scattato dopo che le due ...La Formula 1 è tornata in , ma non per il gran premio. Una da pista è stata immortalata suul'D4 che da Praga porta fino in Germania. La polizia ceca dopo le segnalazioni ha poi chiesto aiuto per ... Ucraina ultime notizie. Putin, Occidente usa Ucraina come carne da cannone. Nuova purga Zelensky, ... Tra amicizie e rivalità, lealtà e tradimenti, sesso e violenza, la serie racconta la storia shakespeariana di Casa Targaryen, la cui ultima discendente è stata Daenerys, eroina del 'Trono': vediamo la ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...