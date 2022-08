Serie A, la corsa scudetto dopo la prima giornata: due squadre in prima fila (Di martedì 16 agosto 2022) La Serie A manda in archivio la prima giornata con due dati storici: le prime otto squadre dello scorso campionato hanno iniziato l’annata con tre punti e per la prima volta, dalla stagione 1971-72, non si è registrato nessun pareggio. Per gli amanti delle statistiche quel campionato di 51 anni fa venne vinto dalla Juventus davanti al Milan. E proprio i bianconeri, che hanno messo in mostra subito le potenzialità della coppia Vlahovic-Di Maria, sono i grandi favoriti per lo scudetto: gli esperti Sisal, infatti, vedono il successo della Juventus a 2,75. Un titolo che alla Continassa manca da due stagioni e che quest’anno vogliono far tornare a casa facendo leva su un dato storico da non sottovalutare: Inter e Milan hanno trionfato in campionato proprio ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 16 agosto 2022) LaA manda in archivio lacon due dati storici: le prime ottodello scorso campionato hanno iniziato l’annata con tre punti e per lavolta, dalla stagione 1971-72, non si è registrato nessun pareggio. Per gli amanti delle statistiche quel campionato di 51 anni fa venne vinto dalla Juventus davanti al Milan. E proprio i bianconeri, che hanno messo in mostra subito le potenzialità della coppia Vlahovic-Di Maria, sono i grandi favoriti per lo: gli esperti Sisal, infatti, vedono il successo della Juventus a 2,75. Un titolo che alla Continassa manca da due stagioni e che quest’anno vogliono far tornare a casa facendo leva su un dato storico da non sottovalutare: Inter e Milan hanno trionfato in campionato proprio ...

