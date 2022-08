Riccardo Guarnieri, in dolcissima compagnia: nel lettone così (Di martedì 16 agosto 2022) Riccardo Guarnieri è stato beccato in dolce compagnia nel lettone. Ecco di chi si tratta e la foto. Il cavaliere di Uomini e Donne è stato sicuramente uno dei protagonisti della stagione passata del dating show di Maria. Un personaggio discusso e molto seguito dai telespettatori. Riccardo Guarnieri-Altranotizia (fonte: Riccardo Guarnieri instragram)Riccardo Guarnieri ha stupito i fan di Uomini e Donne con il suo rientro inatteso all’interno del Trono Over. La persona che è rimasta sicuramente più colpita da tutto ciò è stata Ida Platano, che come si è dedotto chiaramente, non ha mai dimenticato il cavaliere, nonostante sia andata avanti però con la sua vita. Lui nelle ultime settimane lui è stato al ... Leggi su altranotizia (Di martedì 16 agosto 2022)è stato beccato in dolcenel. Ecco di chi si tratta e la foto. Il cavaliere di Uomini e Donne è stato sicuramente uno dei protagonisti della stagione passata del dating show di Maria. Un personaggio discusso e molto seguito dai telespettatori.-Altranotizia (fonte:instragram)ha stupito i fan di Uomini e Donne con il suo rientro inatteso all’interno del Trono Over. La persona che è rimasta sicuramente più colpita da tutto ciò è stata Ida Platano, che come si è dedotto chiaramente, non ha mai dimenticato il cavaliere, nonostante sia andata avanti però con la sua vita. Lui nelle ultime settimane lui è stato al ...

OnceUponATeddy : @bimbadiziamara Mai, purtroppo siamo vedove di Riccardo Guarnieri ora e sempre. - bimbadiziamara : ho iniziato il 3 daily (o la quinta stagione che dir si voglia) de #ilparadisodellesignore da neanche 5 minuti e st… - CronacaSocial : UeD: Riccardo Guarnieri torna in studio per lei. Non è Ida. ???? - zazoomblog : “Di nuovo insieme”. Ida Platano e Riccardo Guarnieri ancora loro. E può succedere di tutto - #nuovo #insieme”.… - zazoomblog : Uomini e Donne un cavaliere rivela: Ecco cosa fa Riccardo Guarnieri nei camerini - #Uomini #Donne #cavaliere… -