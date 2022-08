sidewayseye : RT @napolista: Razzismo, disposta indagine supplementari per i cori a Osimhen (sarà l’ennesima pagliacciata) Il giudice sportivo ha chiest… - napolista : Razzismo, disposta indagine supplementari per i cori a Osimhen (sarà l’ennesima pagliacciata) Il giudice sportivo… -

Il Cittadino di Monza e Brianza

Il triste specchio, questo, di unpietista che ostracizza la condizione di persone non ... probabilmente il più interessante, di una generazione che effettivamente non è piùad ...l'autopsia 30 Luglio 2022 Civitanova Marche è infatti è uno dei fiori all'occhiello della ... Qualcosa di malato, che forse non èconclamato, ma ci va molto vicino. "Aveva mancato di ... Carnate, trapper rapinano operaio nigeriano in stazione: arrestati per violenza e razzismo Il giudice sportivo ha chiesto l'individuazione dei sotto settori della Curva Sud da cui sono partiti i cori. 12mila euro di multa per discriminazione territoriale ...L'agguato in un sottopasso. Il 41enne stava tornando dal lavoro. Aggredito perché aveva la pelle nera. Con due coltelli si sono fatti consegnare lo zainetto. Poi gli hanno distrutto la bicicletta e l' ...