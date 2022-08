Rabiot - Paredes - Fabian Ruiz - Ndombele: mercato effetto domino (Di martedì 16 agosto 2022) Centrocampisti protagonisti di questa fase di mercato, con Juventus e Napoli che si apprestano a salutare rispettivamente Rabiot e Fabian Ruiz ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 16 agosto 2022) Centrocampisti protagonisti di questa fase di, con Juventus e Napoli che si apprestano a salutare rispettivamente...

AlfredoPedulla : Agenda post-Ferragosto: #Fabian-#PSG, #Paredes-#Juve, #Rabiot-#United (il triangolo sì), #Depay-#Juve, Raspadori-… - _Morik92_ : #Juve, buona la prima! Concede un po' troppo nella prima frazione, ma dimostra una buona concretezza sotto porta. E… - forumJuventus : Ultime di calciomercato da Sky Sport: ???? Il PSG ha aperto al prestito per Paredes: si tratta su condizioni e cifr… - Alessio_Ram : RT @triglione72: Per tenere Rovella è necessario rinunciare a Paredes. A me va benissimo. Miretti Fagioli Rovella rinunciando a Ramsey Arth… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: VIDEO Rabiot-Paredes-Fabian Ruiz-Ndombele: mercato effetto domino. Il punto di @AlfredoPedulla -