Premio Fedeltà a Shiva | salvò la sua padrona caduta sul Monte Corno

Leggi su bergamonews

(Di martedì 16 agosto 2022), una bellissima e vivace border collie di 9 anni, ha vinto l’edizione numero 61 edizione deldel Cane in programma a Genova. Ilha voluto sottolineare il grande coraggio della cagnetta che lo scorso maggio ha raggiunto laimmobilizzata e in stato di choc dopo lain un dirupo sul, a Gandino.ha vegliato la donna ogni istante e non ha mai smesso di abbaiare, riuscendo così a richiamare i soccorsi e a salvarla. La storia diè una delle tante rappresentative dell’amore che i cani sanno dare: sono infatti 10 i cani premiati a San Rocco per storie analoghe a quella di, storie raccolte in Italia e nel mondo. Assieme a ...