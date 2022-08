“Mi ha distrutto”: ricordate Jane Alexander? Devastata da una terribile situazione (Di martedì 16 agosto 2022) La rivelazione di Jane Alexander ha davvero sconvolto tutti. L’attrice è stata distrutta dal programma, le sue parole sono amarissime Partecipare ad un determinato tipo di programma, non sempre porta dei benefici. Soprattutto quando questo è un reality show. In questi anni sono spesso i VIP i protagonisti di questo tipo di format. Il ‘Grande Fratello‘, ad esempio, ha ormai abbandonato la sua versione originale, dove perfetti sconosciuti entravano all’interno della casa più spiata d’Italia. Oggi la versione dedicata ai personaggi famosi riscuote un successo molto importante, al punto da portare Mediaset ad insistere in maniera costante su questo tipo di impostazione. Jane Alexander (web source)E cosi abbiamo visto tantissimi volti noti fare il loro ingresso. E proprio grazie al programma riuscire ... Leggi su ildemocratico (Di martedì 16 agosto 2022) La rivelazione diha davvero sconvolto tutti. L’attrice è stata distrutta dal programma, le sue parole sono amarissime Partecipare ad un determinato tipo di programma, non sempre porta dei benefici. Soprattutto quando questo è un reality show. In questi anni sono spesso i VIP i protagonisti di questo tipo di format. Il ‘Grande Fratello‘, ad esempio, ha ormai abbandonato la sua versione originale, dove perfetti sconosciuti entravano all’interno della casa più spiata d’Italia. Oggi la versione dedicata ai personaggi famosi riscuote un successo molto importante, al punto da portare Mediaset ad insistere in maniera costante su questo tipo di impostazione.(web source)E cosi abbiamo visto tantissimi volti noti fare il loro ingresso. E proprio grazie al programma riuscire ...

pgallobussola1 : Ricordate chi lo ha distrutto uccidendo 230 persone innocenti? I russi - Dreamony2 : RT @ZinnoCarlo: @serracchiani @pdnetwork Avete precarizzato il lavoro, distrutto la sanità e la scuola in tutti questi anni che siete stati… - ZinnoCarlo : @serracchiani @pdnetwork Avete precarizzato il lavoro, distrutto la sanità e la scuola in tutti questi anni che sie… - zazoomblog : Ricordate l’attore Francesco Nuti? Il terribile incidente ha distrutto la sua vita ecco come sta oggi - #Ricordate… - albertoruggieri : @LegaSalvini -