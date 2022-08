Madonna in Sicilia per festeggiare i 64 anni: il compleanno top secret a Noto (Di martedì 16 agosto 2022) Non uno scoop né una soffiata di qualche portavoce: a mostrare le immagini di Madonna in Sicilia è la stessa material girl sui social. Madonna in Sicilia per i 64 anni Madonna ha mostrato ai suoi fan e follower le immagini che la ritraggono insieme al suo staff nella terra di Sicilia, a Noto (Siracusa). Come scrive la stampa locale – Ragusa News, per esempio – l’arrivo della popstar sull’isola è stato preceduto dal suo entourage il 14 agosto. Madonna è arrivata su un jet privato a Catania il 15 agosto per poi spostarsi in elicottero verso lo yacht che l’ha condotta a casa della stilista Luisa Beccaria. Dopo una cena a Marzamemi, oggi, la voce di Frozen è pronta a spegnere 64 candeline nel territorio di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 16 agosto 2022) Non uno scoop né una soffiata di qualche portavoce: a mostrare le immagini diinè la stessa material girl sui social.inper i 64ha mostrato ai suoi fan e follower le immagini che la ritraggono insieme al suo staff nella terra di, a(Siracusa). Come scrive la stampa locale – Ragusa News, per esempio – l’arrivo della popstar sull’isola è stato preceduto dal suo entourage il 14 agosto.è arrivata su un jet privato a Catania il 15 agosto per poi spostarsi in elicottero verso lo yacht che l’ha condotta a casa della stilista Luisa Beccaria. Dopo una cena a Marzamemi, oggi, la voce di Frozen è pronta a spegnere 64 candeline nel territorio di ...

