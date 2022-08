LIVE Nuoto | Europei 2022 in DIRETTA | Paltrinieri | Martinenghi e Razzetti | è corsa al bis d’oro

(Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDIMEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE DEGLIDIIN CORSIA 18.00: Buon pomeriggio e bentornati alladella sesta giornata di gare all’Europeo diRoma RISULTATI E CRONACA BATTERIE DEL MATTINO 10.37: Per il momento è tutto, ci attende un pomeriggio elettrizzante con tutte le star azzurre in vasca, da, da Ceccon a Pilato con tante possibilità di medaglie per gli azzurri. Appuntamento alle 18 10.35: Nei 200 mistie Matteazzi senza dannarsi troppo l’anima si qualificano per la ...

RaiNews : Tuffi. Elena Bertocchi oro nel trampolino 1 metro, Chiara Pellacani bronzo. Europei di nuoto #Roma2022 - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Tuffi. Elena Bertocchi oro nel trampolino 1 metro, Chiara Pellacani bronzo. Europei di nuoto #Roma2022 - DANI56 : RT @RaiNews: Tuffi. Elena Bertocchi oro nel trampolino 1 metro, Chiara Pellacani bronzo. Europei di nuoto #Roma2022 - ClaudiaBruno00 : RT @RaiNews: Tuffi. Elena Bertocchi oro nel trampolino 1 metro, Chiara Pellacani bronzo. Europei di nuoto #Roma2022 - alescavanna : RT @RaiNews: Tuffi. Elena Bertocchi oro nel trampolino 1 metro, Chiara Pellacani bronzo. Europei di nuoto #Roma2022 -

Il conto odierno, però, potrebbe aumentare con il. Ecco tutte le 37 medaglie azzurre al Foro Italico. Gli Europei sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW LA SESTA GIORNATA...Il conto odierno, però, potrebbe aumentare con il. Ecco tutte le 37 medaglie azzurre al Foro Italico. Gli Europei sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW LA SESTA GIORNATA...La Lega europea comunica il cambio di programma: "Via il 19 agosto, la sicurezza degli atleti viene prima di tutto" ...Diretta Nicolò Martinenghi finale 50 rana streaming video Rai: orario e risultato live della gara che assegna le medaglie agli Europei nuoto 2022 Roma.