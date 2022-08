LIVE Berrettini-Tiafoe, ATP Cincinnati 2022 in DIRETTA: comincia la sessione serale! A breve l’azzurro in campo (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.34 Tra poco meno di mezz’ora comincia la sessione serale sul campo Centrale di Cincinnati per il quarto match di giornata di primo turno del torneo dell’Ohio. 00.32 Secondo incrocio tra i due tennisti dopo il primo turno vinto dal tennista azzurro a Roma nel 2018 con il punteggio di 6-3 7-6(1). 00.30 Buonasera a tutti i lettori di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Matteo Berrettini e Frances Tiafoe, valida per il primo turno del torneo singolare maschile ATP Masters1000 di Cincinnati 2022. Il programma della sfida tra Matteo Berrettini e Frances Tiafoe – Il tabellone complicato di Matteo ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00.34 Tra poco meno di mezz’oralaserale sulCentrale diper il quarto match di giornata di primo turno del torneo dell’Ohio. 00.32 Secondo incrocio tra i due tennisti dopo il primo turno vinto dal tennista azzurro a Roma nel 2018 con il punteggio di 6-3 7-6(1). 00.30 Buonasera a tutti i lettori di OA Sport e benvenuti alladella sfida tra Matteoe Frances, valida per il primo turno del torneo singolare maschile ATP Masters1000 di. Il programma della sfida tra Matteoe Frances– Il tabellone complicato di Matteo ...

