Inter, due club di B su un attaccante (Di martedì 16 agosto 2022) Potrebbe proseguire in Serie B la carriera di Eddie Salcedo. Il 21enne italo-colombiano è rientrato all'Inter dopo il prestito no... Leggi su calciomercato (Di martedì 16 agosto 2022) Potrebbe proseguire in Serie B la carriera di Eddie Salcedo. Il 21enne italo-colombiano è rientrato all'dopo il prestito no...

Gazzetta_it : Pioli e Inzaghi ripartono con due vittorie, ma che differenza tra Milan e Inter - MarcoBovicelli : Poche parole, tanti sorrisi al termine della cena tra #Inter e #Sassuolo per #Pinamonti: quasi tre ore di incontro… - infoitsport : Inzaghi, due aspetti su cui lavorare in vista di Inter-Spezia - pol2187 : RT @Boboj29: Stesso fallo ma in due situazioni differenti a sx finale di Coppa Italia contro la Santissima venerata Inter a dx partita di c… - RLoscialpo : RT @Boboj29: Stesso fallo ma in due situazioni differenti a sx finale di Coppa Italia contro la Santissima venerata Inter a dx partita di c… -