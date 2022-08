Europei di nuoto | Paltrinieri d' argento nei 1500 stile | l' oro va a Romanchuk

Eurosport_IT : ANCORA SUL PODIOOOOOO! ???? L'Italia chiude gli Europei di nuoto artistico con l'argento nel Team Free: 12ª medagli… - Eurosport_IT : ????? Giorgio Minisini agli Europei di Roma: ?? Solo Tecnico ?? Duo Libero misto (con Ruggiero) ?? Solo Libero Sincro… - elenabonetti : Un ultimo podio straordinario ???????????? agli europei #LENRoma2022, le nostre atlete del nuoto artistico e le atlete uc… - MercRF : RT @Agenzia_Ansa: Gregorio Paltrinieri vince la medaglia d'argento nei 1500 sl agli Europei di nuoto di Roma con il tempo di 14:39:79. Meda… - infoitsport : Europei nuoto: Paltrinieri argento nei 1.500, oro Romanchuk -

ROMA - Piovono medaglie anche nei tuffi per l'Italia, fin qui grande protagonista aglidiin corso di svolgimento a Roma ...ROMA - Continua a collezionare medaglie l' Italia aglididi Roma e fa entusiasmare il pubblico di casa con la doppietta nei 50 rana: oro a Nicolò Martinenghi con il tempo di 26"33 (per lui nuovo record italiano e doppietta personale storica ...Niente oro per Gregorio Paltrinieri. Nei 1500 stile libero agli Europei di nuoto al Foro Italico di Roma l'azzurro si deve accontentare dell'argento con il tempo di 14:39:79. L'oro va all'ucraino ...Paltrinieri in finale. Gregorio Paltrinieri è in finale nei 1500 di cui è stato campione olimpico ed è campione mondiale in carica (3 ori in totale): per Greg un 3° tempo in 15'01"74, con una strategi ...