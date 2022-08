Europei atletica Monaco 2022 mercoledì 17 agosto | programma e italiani in gara

(Di martedì 16 agosto 2022) Tutti gliin17aglididileggera, indal 15 al 21. Nuove medaglie in palio nella città bavarese: in chiave Italia, fari puntati sulla finale del salto triplo maschile. Di seguito ilcompleto di giornata con gli orari delle gare di azzurre e azzurri. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV: I CALENDARI DI TUTTI GLI SPORTin1710.30 Eptathlon, 100 ostacoli (donne): SVEVA GEREVINI 11.05 400 ostacoli uomini – Batterie: GIACOMO BERTONCELLI, MARIO LAMBRUGHI 11.35 Eptathlon, ...

A vincere è stata il tedesco Niklas Kaul , che con la vertiginosa spallata da 76.05 metri nel giavellotto e il successo sui 1500 metri in 4:10.04 è riuscito a rimontare dal settimo al primo posto nel ...Con il successo di Jacobs l'Italia torna a vincere la gara regina dell'aglia 44 anni di distanza dal trionfo di Pietro Mennea a Praga nel 1978. "Grazie per chi ha tifato per me. È ...Dopo la medaglia d’oro dello scorso anno alle olimpiadi di Tokyo, il titolo indoor sui 60 metri a Belgrado 2022, arriva un nuovo successo per Lamont Marcell Jacobs agli Europei di Atletica a Monaco ...MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Marcell Jacobs ha vinto la medaglia d’oro nella finale dei 100 metri agli Europei di atletica.