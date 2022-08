Elezioni, Moretti escluso da candidature Pd: “Pronti a continuare la nostra parte di politica civica” (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Ringrazio sentitamente il Partito Democratico di Benevento e, in particolare, il suo Segretario provinciale, Giovanni Cacciano, per aver espresso con forza e con convinzione il mio nome per le prossime Elezioni politiche, con il dichiarato intento di voler aprire un nuovo varco alla politica di centro sinistra del nostro territorio ed iniziare un nuovo percorso”. Inizia così la nota stampa di Angelo Moretti relativa all’esito della Direzione nazionale del Pd sulle candidature alle Elezioni politiche 2022. “Nella Direzione nazionale del Pd di questa notte sono valse, alla fine, altre logiche ed altre motivazioni che hanno portato a non dare seguito all’indicazione arrivata dal territorio. Questa candidatura non era stata mai ricercata né da me né da Civico22, che ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Ringrazio sentitamente il Partito Democratico di Benevento e, in particolare, il suo Segretario provinciale, Giovanni Cacciano, per aver espresso con forza e con convinzione il mio nome per le prossimepolitiche, con il dichiarato intento di voler aprire un nuovo varco alladi centro sinistra del nostro territorio ed iniziare un nuovo percorso”. Inizia così la nota stampa di Angelorelativa all’esito della Direzione nazionale del Pd sulleallepolitiche 2022. “Nella Direzione nazionale del Pd di questa notte sono valse, alla fine, altre logiche ed altre motivazioni che hanno portato a non dare seguito all’indicazione arrivata dal territorio. Questa candidatura non era stata mai ricercata né da me né da Civico22, che ...

