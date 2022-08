È questa la nuova uniforme di Ye? (Di martedì 16 agosto 2022) Ye, nato Kanye West, è da tempo affascinato dall'idea di mimetizzarsi, a volte sartorialmente, ma più spesso concettualmente. Sia che indossi una maschera integrale, sia che si trasferisca e poi si allontani dalla campagna del Wyoming, sia che riduca il suo nome a un monosillabo, si è divertito a capire fino a che punto può camuffare la sua identità o il suo aspetto. questa ricerca è diventata nel tempo meno una mossa di stile e più una performance di arte concettuale. Viene da chiedersi se una persona famosa come lui riesca a nascondersi con successo. Tutto questo per dire che il tipo di outfit ingombranti, stivali e ultra-Balenciaga outfit che Kanye West ha passato l'ultimo anno a indossare (e a disegnare, e a vendere) sono diventati una routine al punto che sono diventati parte di lui. Come la sua famosissima ex moglie Kim Kardashian, Ye è diventato riconoscibile ... Leggi su gqitalia (Di martedì 16 agosto 2022) Ye, nato Kanye West, è da tempo affascinato dall'idea di mimetizzarsi, a volte sartorialmente, ma più spesso concettualmente. Sia che indossi una maschera integrale, sia che si trasferisca e poi si allontani dalla campagna del Wyoming, sia che riduca il suo nome a un monosillabo, si è divertito a capire fino a che punto può camuffare la sua identità o il suo aspetto.ricerca è diventata nel tempo meno una mossa di stile e più una performance di arte concettuale. Viene da chiedersi se una persona famosa come lui riesca a nascondersi con successo. Tutto questo per dire che il tipo di outfit ingombranti, stivali e ultra-Balenciaga outfit che Kanye West ha passato l'ultimo anno a indossare (e a disegnare, e a vendere) sono diventati una routine al punto che sono diventati parte di lui. Come la sua famosissima ex moglie Kim Kardashian, Ye è diventato riconoscibile ...

