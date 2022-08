Di Maria show subito | ma l’infortunio preoccupa | ecco i tempi di recupero

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 16 agosto 2022) Angel Disi mostraal pubblico con una grande partita e un gran gol, peccato però che il suo infortunio preoccupi i tifosi. La Juventus è tornata alla vittoria dopo un finale di stagione davvero disastroso e domina il Sassuolo per 3-0 grazie a una splendida prova della sua nuova coppia d’oro, ma per Angel Disembrano esserci davvero brutte notizie. LaPresseSe c’è un giocatore nella Juventus che è in grado di accendere i sogni e le fantasie dei tifosi, quel qualcuno è senza ombra di dubbio Angel Di, con l’argentino che già al debutto con il Sassuolo ha dimostrato di essere un fenomeno. Se il Fideo sta bene probabilmente è il giocatore più dominante e fenomenale che ci sia in Serie A in questo momento, perché stiamo parlando di un ragazzo che ha una capacità di saltare l’uomo che è davvero unica ...