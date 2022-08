Un posto al sole, terribile lutto: scompare l’attrice amatissima (Di lunedì 15 agosto 2022) lutto per gli appassionati di Un posto al sole. E’ scomparsa improvvisamente una delle sue protagoniste storiche, che per 20 anni ha fatto sognare i fan. La famosissima soap di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 15 agosto 2022)per gli appassionati di Unal. E’ scomparsa improvvisamente una delle sue protagoniste storiche, che per 20 anni ha fatto sognare i fan. La famosissima soap di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

