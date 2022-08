Spalletti: “Grande prestazione dei ragazzi. Zielinski perfetto. Lobotka come Iniesta, su Kvara… (Di lunedì 15 agosto 2022) VERONA-NAPOLI. Luciano Spalletti applaude la performance del Napoli al Bentegodi. L’allenatore ha parlato ai microfoni di DAZN: “Mi aspettavo una prestazione dai miei ragazzi, li ho visti interessati e vogliosi di far vedere che aveva scelto bene il Napoli a puntare su di lui. Dobbiamo alzare il ritmo ed essere più cattivi nell’andare a far male. Zielinski è stato perfetto negli inserimenti, nei ripiegamenti, non ha perso neanche un pallone. Poi ha fatto un grandissimo gol, veniva da un inserimento di cinquanta metri. E’ lui il primo ad essere rammaricato di quello che è stato l’anno scorso, aveva fatto capire che quest’anno sarebbe stata diversa”. Ha proseguito: “Lobotka e le sue doti? Sono quelle cose che mancavano a te (ride, riferendosi a Montolivo). Oggi sembrava ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 15 agosto 2022) VERONA-NAPOLI. Lucianoapplaude la performance del Napoli al Bentegodi. L’allenatore ha parlato ai microfoni di DAZN: “Mi aspettavo unadai miei, li ho visti interessati e vogliosi di far vedere che aveva scelto bene il Napoli a puntare su di lui. Dobbiamo alzare il ritmo ed essere più cattivi nell’andare a far male.è statonegli inserimenti, nei ripiegamenti, non ha perso neanche un pallone. Poi ha fatto un grandissimo gol, veniva da un inserimento di cinquanta metri. E’ lui il primo ad essere rammaricato di quello che è stato l’anno scorso, aveva fatto capire che quest’anno sarebbe stata diversa”. Ha proseguito: “e le sue doti? Sono quelle cose che mancavano a te (ride, riferendosi a Montolivo). Oggi sembrava ...

