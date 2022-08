Si getta dal ponte nel Po | agenti della polizia si tuffano e lo salvano

Katia06038585 : La cosa più superba è la Notte,quando cadono gli ultimi spaventi e l'anima si getta all'avventura.Lui tace nel tuo… - ThisIsFun80s : RT @deptxxx: Il Diaterna è un torrente dell'Appennino tosco-romagnolo che nasce dal Colle di Canda e si getta nel Santerno - SoniaLaVera : RT @iltirreno: Dalle verifiche è emerso che il 21enne era gravato dal divieto di dimora nel comune di Firenze - iltirreno : Dalle verifiche è emerso che il 21enne era gravato dal divieto di dimora nel comune di Firenze - DrVitaSegreto : @golub @andrea_tamponi @dan_piedra @GerardAraud È chiaro che non ha la più pallida idea di quanti popoli, nazioni e… -

AvellinoToday

Ha tentato di togliersi la vita a Torino nelle acque nel Po ed è salvato da alcuni agenti di polizia che non hanno esitato a gettarsi nel fiume. L'intervento è scattato ieri sera quando un passante ha ...Brooke , nel frattempo, è sorpresafatto che Liam abbia chiesto a Thomas di stare vicino alla ... un video di Vinny che sisotto la macchina di Liam ! Il figlio di Ridge capisce che si è ... Tragedia in via Colombo, uomo si getta dal balcone Lo hanno raggiunto a nuoto dopo che si era incastrato con una gamba tra le rocce. Affidato alle cure dell'ambulanza è stato portato all'ospedale in condizioni di media gravità ...Decine di pacchi di pasta, prodotti alimentari, conserve, vestiti usati: sono i cosiddetti aiuti nazionali, quei beni che vengono donati dalla Caritas a chi ne ha bisogno. Una vera e ...