Salernitana | alla ricerca del bomber | Dia in cima alla lista

(Di lunedì 15 agosto 2022) Ladi Iervolino vuole regalare un attaccante di spessore a Nicola, il nome inè quello di Dia Ladi Iervolino vuole regalare un attaccante di spessore a Nicola, il nome inè quello di Dia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sull’attaccante del Villareal ci sarebbero altre squadra. Anche per questo il centravanti si sarebbe preso una settimana di tempo per decidere il suo futuro. Tra le alternative c’è sicuramente Piatek, altrodi lusso per i granata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

OfficialASRoma : ???? Salernitana alla prima giornata ?? #ASRoma - DiMarzio : #SerieA I Il commento di Davide #Nicola alla sconfitta della @OfficialUSS1919 contro la @OfficialASRoma - Mirko799 : RT @Boboj29: Salernitana 0 Roma 1 Gol di Cristante La Roma trova il vantaggio con una mezza ciofeca di Cristante e poi gestisce la partita… - AdornatoAntonio : RT @ilRomanistaweb: ?? Le pagelle di #SalernitanaRoma: #Zaniolo sgaloppa, migliore in campo Nicolò partecipa alla sagra del gol divorato, ma… - fabio_salzano : #SalernitanaRoma ogni tanto un plauso alla maturità dei tifosi della #Salernitana che non si sono uniti ai ripetuti… -

... almeno dal punto di vista televisivo, se pensiamo che oggi siano tuttiricerca di ... Ad un certo punto, durante le sfide- Roma e Spezia - Empoli , DAZN ha fornito sui social dei link ...... utilizza il link nelle Instagram stories per vedere- Roma e Spezia - Empoli'. Così ...sulla diretta della serie A ma la polemica è esplosa ieri e dura ancora oggi dopo il flopseconda ...Non si è nemmeno conclusa la prima giornata di campionato di Serie A e Dazn è già finita nell'occhio del ciclone. Anche quest'anno, data la trasmissione ...Buona la prima per la Roma di José Mourinho: i giallorossi espugnano l'Arechi grazie alla rete di Cristante e iniziano il campionato con una vittoria. C'era grande attesa per la prima ufficiale di Dyb ...