Real Madrid, due attaccanti in uscita (Di lunedì 15 agosto 2022) Secondo il giornalista spagnolo Ramon Alvarez de Mon, il Real Madrid vuole chiudere due cessioni prima della fine del mercato: Juanmi Latasa... Leggi su calciomercato (Di lunedì 15 agosto 2022) Secondo il giornalista spagnolo Ramon Alvarez de Mon, ilvuole chiudere due cessioni prima della fine del mercato: Juanmi Latasa...

gippu1 : #Casemiro ha vinto 10 delle 11 finali internazionali giocate con il Real Madrid. Nell'unica che ha perso (la Superc… - CB_Ignoranza : Il Real Madrid vince la Supercoppa Europea e Ancelotti diventa l'allenatore ad aver vinto più volte questa competiz… - OptaPaolo : 4 - Carlo #Ancelotti è diventato l'allenatore che ha vinto più volte la Supercoppa Europea (due con il Milan e due… - sportli26181512 : Real Madrid, due attaccanti in uscita: Secondo il giornalista spagnolo Ramon Alvarez de Mon, il Real Madrid vuole c… - reverendo_casey : @fasi_di_mosho @ESCLewisive Cioè non vinciamo contro nessuno, invece loro sono ancora in rodaggio contro il Real Madrid...?????????? -