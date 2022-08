Problemi con DAZN, interviene la Lega Serie A: l’accusa (Di lunedì 15 agosto 2022) Ieri sera la nota piattaforma di streaming, DAZN, è andata in down, creando un grande disservizio a milioni di tifosi italiani. Erano in corso ancora le gare Fiorentina – Cremonese e Spezia – Empoli, quando agli abbonati, l’app DAZNha mostrato il messaggio: “Qualcosa non ha funzionato. Siamo spiacenti, si è verificato un errore su DAZN. Riprova.“ DAZN Lega Serie ALa piattaforma streaming si è poi scusata attraverso un comunicato ufficiale sui social. La Lega Serie A ha appena mandato una lettera, come riportato da ANSA. In questa lettera si parla di “pregiudizio e danno irreparabile”. La Lega Serie A ha anche invitato la piattaforma streaming a trovare una soluzione entro le 16:00 di oggi. Chiedendo come ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 15 agosto 2022) Ieri sera la nota piattaforma di streaming,, è andata in down, creando un grande disservizio a milioni di tifosi italiani. Erano in corso ancora le gare Fiorentina – Cremonese e Spezia – Empoli, quando agli abbonati, l’appha mostrato il messaggio: “Qualcosa non ha funzionato. Siamo spiacenti, si è verificato un errore su. Riprova.“ALa piattaforma streaming si è poi scusata attraverso un comunicato ufficiale sui social. LaA ha appena mandato una lettera, come riportato da ANSA. In questa lettera si parla di “pregiudizio e danno irreparabile”. LaA ha anche invitato la piattaforma streaming a trovare una soluzione entro le 16:00 di oggi. Chiedendo come ...

