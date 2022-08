Probabili formazioni Sampdoria-Juventus: seconda giornata Serie A 2022/2023 (Di lunedì 15 agosto 2022) Le Probabili formazioni di Sampdoria-Juventus, match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Si torna in campo dopo la pausa estiva e finalmente ci sono i primi punti in palio nella nuova stagione. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, con le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola del match. Quale sarà il risultato finale della sfida? Scopriamolo insieme a partire dal 1?. Sampdoria – Giampaolo è pronto a ripartire dalle certezze, con l”ormai inamovibile Sabiri insieme a Rincon, Verre e Djuricic; Caputo unica punta. Juventus – Cuadrado, Vlahovic e Di Maria pronti nel tridente. Zakaria, Locatelli e Fagioli cercano spazio a centrocampo, in ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 agosto 2022) Ledi, match valevole per ladel campionato di. Si torna in campo dopo la pausa estiva e finalmente ci sono i primi punti in palio nella nuova stagione. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, con le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola del match. Quale sarà il risultato finale della sfida? Scopriamolo insieme a partire dal 1?.– Giampaolo è pronto a ripartire dalle certezze, con l”ormai inamovibile Sabiri insieme a Rincon, Verre e Djuricic; Caputo unica punta.– Cuadrado, Vlahovic e Di Maria pronti nel tridente. Zakaria, Locatelli e Fagioli cercano spazio a centrocampo, in ...

