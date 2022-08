Nicholas Evans | autore del libro L' uomo che sussurrava ai cavalli | è morto a 72 anni

(Di lunedì 15 agosto 2022) Lo scrittoredel romanzo L'cheai, èil 9 agosto 2022 all'età di 72all'età di 72, il giornalista e scrittore ha firmato apprezzati romanzi come L'cheai. Ilera poi stato adattato in un film diretto dal regista Robert Redford. La triste notizia è stata annunciata da United Agents svelando cheha subito un attacco di cuore il 9 agosto 2022, sottolineando: "Ha vissuto una vita piena e felice, nella sua casa sulla riva del fiume Dat nel Devon". ...

ilpost : È morto Nicholas Evans, autore dell'”Uomo che sussurrava ai cavalli” -

Il Post

è morto all'età di 72 anni, il giornalista e scrittore ha firmato apprezzati romanzi come L'uomo che sussurrava ai cavalli . Il libro era poi stato adattato in un film diretto dal ...Nel cast anche Joan O'Brien, Dina Merrill e Gene. La visione sarà disponibile in streaming ... Solo l'intervento congiunto con il tenenteHolden, pur dotato di scarsa esperienza militare ... È morto Nicholas Evans, autore dell'”Uomo che sussurrava ai cavalli” Lo scrittore Nicholas Evans, autore del romanzo L'uomo che sussurrava ai cavalli, è morto il 9 agosto 2022 all'età di 72 anni. Nicholas Evans è morto all'età di 72 anni, il giornalista e scrittore ha ...