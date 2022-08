Mistero a Roma, trovata ragazza in strada sotto choc: ‘Mi hanno drogata per violentarmi’ (Di lunedì 15 agosto 2022) Una chiamata choc quella arrivata ieri mattina al numero unico per le emergenze quando una giovane turista inglese ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine dichiarando di esser stata drogata e temendo anche di esser stata vittima di una violenza sessuale. Una vicenda i cui contorni non sono chiari e sulla quale gli agenti stanno tuttora indagando. Leggi anche: Tenta di baciare un 12enne: 29enne arrestato per violenza sessuale «Aiuto mi hanno drogata per violentarmi»: cosa è successo Mancano una decina di minuti alle 8 quando al centralino del numero unico per le emergenze è arrivata una chiamata a dir poco allarmante. Una giovane turista inglese riferisce infatti di esser stata drogata e teme anche di aver subito una violenza sessuale. La ragazza, ancora stordita e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 agosto 2022) Una chiamataquella arrivata ieri mattina al numero unico per le emergenze quando una giovane turista inglese ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine dichiarando di esser statae temendo anche di esser stata vittima di una violenza sessuale. Una vicenda i cui contorni non sono chiari e sulla quale gli agenti stanno tuttora indagando. Leggi anche: Tenta di baciare un 12enne: 29enne arrestato per violenza sessuale «Aiuto miper violentarmi»: cosa è successo Mancano una decina di minuti alle 8 quando al centralino del numero unico per le emergenze è arrivata una chiamata a dir poco allarmante. Una giovane turista inglese riferisce infatti di esser statae teme anche di aver subito una violenza sessuale. La, ancora stordita e ...

CorriereCitta : Mistero a Roma, trovata ragazza in strada sotto choc: ‘Mi hanno drogata per violentarmi’ - Gaiaf16 : B sarà in America per questo non posta e infatti ha chiuso i commenti di notte, J è in una casa a Roma di nessuno s… - noircesare : @GesuKrishna Come quella Roma non vinse niente, un mistero - roraa_o : @supporter_roma Siamo sempre sfortunati, non è normale prendere tutti quei legni. L’anno scorso il problema è rimas… - diarioromano : @Nonno_Giorgio @Lavoratori_Ama @AndreaC1971 @Sabrinalfonsi @gualtierieurope @SalvatoreGiuff5 @anderboz… -