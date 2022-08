Matt Walsh è il Borat di destra che fa dire cose aberranti ai buoni & giusti (Di lunedì 15 agosto 2022) Questo è un articolo dell’ultimo numero di Linkiesta Magazine Omaggio all’Ucraina + New York Times Big Ideas in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e stazioni di tutta Italia. Lo si può ordinare qui. —————————————— Per tutta l’ora e mezza di What is a woman?, ho continuato a pensare a Borat. Borat, ve lo ricorderete, era un personaggio di fantasia: un giornalista kazako goffo e inadeguato (oggi diremmo: con l’Asperger) che faceva domande imbarazzanti ottenendo risposte ancor piu? imbarazzanti. Lo interpretava Sacha Baron Cohen, un comico inglese che nel 2006 poteva contare sull’effetto sorpresa: certo che i poveri intervistati non sapevano chi fosse, era facile che un giornalista kazako non risultasse a Google. Quando pero?, nel 2020, si scopre non solo che Cohen e? riuscito a girare un secondo film, ma che tra gli intervistati ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 15 agosto 2022) Questo è un articolo dell’ultimo numero di Linkiesta Magazine Omaggio all’Ucraina + New York Times Big Ideas in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e stazioni di tutta Italia. Lo si può ordinare qui. —————————————— Per tutta l’ora e mezza di What is a woman?, ho continuato a pensare a, ve lo ricorderete, era un personaggio di fantasia: un giornalista kazako goffo e inadeguato (oggimmo: con l’Asperger) che faceva domande imbarazzanti ottenendo risposte ancor piu? imbarazzanti. Lo interpretava Sacha Baron Cohen, un comico inglese che nel 2006 poteva contare sull’effetto sorpresa: certo che i poveri intervistati non sapevano chi fosse, era facile che un giornalista kazako non risultasse a Google. Quando pero?, nel 2020, si scopre non solo che Cohen e? riuscito a girare un secondo film, ma che tra gli intervistati ...

