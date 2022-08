Lorenzo non ce l’ha fatta. Il suo cuore si è fermato (Di lunedì 15 agosto 2022) di Monica De Santis Dopo un mese e mezzo di lotto alla fine il non ce l’ha fatta Lorenzo Pio Coronato, il giovane diciottenne di Ispani coinvolto in un grave incidente stradale nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 luglio a Policastro Bussentino. Il suo giovane cuore si è fermato ieri mattina presso l’Ospedale dell’Immacolata di Sapri dopo un lungo ricovero in coma nel reparto di rianimazione. L’incidente si era verificato all’ingresso di Policastro Bussentino. Qui Lorenzo Pio Coronato, a bordo del suo scooter Yamaha 125, sulla Strada Statale 18, si è scontrato violentemente con una Ford Focus. Immediati i soccorsi, ma le sue condizioni erano subito apparse molto complesse, per le gravi lesioni interne e le ferite riportate nel terribile impatto, e giunto all’ospedale di Sapri, dopo le ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 15 agosto 2022) di Monica De Santis Dopo un mese e mezzo di lotto alla fine il non cePio Coronato, il giovane diciottenne di Ispani coinvolto in un grave incidente stradale nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 luglio a Policastro Bussentino. Il suo giovanesi èieri mattina presso l’Ospedale dell’Immacolata di Sapri dopo un lungo ricovero in coma nel reparto di rianimazione. L’incidente si era verificato all’ingresso di Policastro Bussentino. QuiPio Coronato, a bordo del suo scooter Yamaha 125, sulla Strada Statale 18, si è scontrato violentemente con una Ford Focus. Immediati i soccorsi, ma le sue condizioni erano subito apparse molto complesse, per le gravi lesioni interne e le ferite riportate nel terribile impatto, e giunto all’ospedale di Sapri, dopo le ...

Agenzia_Ansa : Non si placano le polemiche intorno a Lorenzo Jovanotti. Per Italia Nostra la località scelta per il concerto a Via… - fattoquotidiano : JOVA BEACH PARTY, LA POLEMICA CONTINUA Il capo dell'Ispettorato nazionale del lavoro: 'Jovanotti avrebbe fatto meg… - UffiziGalleries : Le conchiglie non si trovano solo sulle nostre coste! Venite a cercarle nella Sala di Giove in Galleria Palatina!… - aprilia1958 : RT @emiliapatta: L'ipotesi di queste ore di far fuori una competenza come quella di @StefanoCeccanti dalle liste del Pd, soprattutto per fa… - ClaudiaMancina : RT @emiliapatta: L'ipotesi di queste ore di far fuori una competenza come quella di @StefanoCeccanti dalle liste del Pd, soprattutto per fa… -