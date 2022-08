LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: Matteo Bianchi d’argento nel chilometro da fermo! Barbieri quarta nell’eliminazione dell’Omnium (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 17.29 Questo la top10 dell’Eliminazione, terza delle quattro gare previste dal torneo dell’Omnium femminile: 1 FRA COPPONI Clara 2 BEL KOPECKY Lotte 3 GBR GEORGI Pfeiffer4 ITA Barbieri Rachele 5 POL PIKULIK Daria 6 GER TEUTENBERG Lea Lin 7 POR MARTINS Maria 8 DEN DIDERIKSEN Amalie 9 IRL KAY Emily 10 NED VAN DER DUIN Maike 17.26 L’Eliminazione viene vinta ancora dalla francese Clara Copponi che vola via nella classifica generale. Seconda la belga Lotte Kopecky, terza la britannica Pfeiffer Giorgi. 17.25 Finisce la gara di Rachele Barbieri che trova comunque un ottimo quarto posto, guadagnando sulla polacca Pikulik, eliminata prima di lei. 17.23 Eliminata anche Didericksen, così come la portoghese. Fuori Teutenberg e Barbieri è tra le migliori cinque. 17.22 Rischia ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.29 Questo la top10 dell’Eliminazione, terza delle quattro gare previste dal torneofemminile: 1 FRA COPPONI Clara 2 BEL KOPECKY Lotte 3 GBR GEORGI Pfeiffer4 ITARachele 5 POL PIKULIK Daria 6 GER TEUTENBERG Lea Lin 7 POR MARTINS Maria 8 DEN DIDERIKSEN Amalie 9 IRL KAY Emily 10 NED VAN DER DUIN Maike 17.26 L’Eliminazione viene vinta ancora dalla francese Clara Copponi che vola via nella classifica generale. Seconda la belga Lotte Kopecky, terza la britannica Pfeiffer Giorgi. 17.25 Finisce la gara di Racheleche trova comunque un ottimo quarto posto, guadagnando sulla polacca Pikulik, eliminata prima di lei. 17.23 Eliminata anche Didericksen, così come la portoghese. Fuori Teutenberg eè tra le migliori cinque. 17.22 Rischia ...

