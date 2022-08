LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: Barbieri e Consonni in corsa per le medaglie nell’Omnium. Matteo Bianchi d’argento nel chilometro da fermo! (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 18.19 Ancora fuori la tedesce che si aggiudica il primo sprint. Inizia ad accumulare punti Copponi. 18.17 Partenza tranquilla per la gara. La prima ad attaccare è la tedesca Teutenberg, che in classifica ha 78 punti. 18.15 Ricordiamo che i punti in palio in questa corsa sono tantissimi, andranno infatti nella classifica i punti guadagnati ad ogni sprint e con eventuali giri guadagnati. Tutto è dunque ancora possibile. INIZIA LA GARA, FORZA RACHELE! 18.12 Ricapitoliamo la top5 della classifica prima dell’ultima gara: Clara Copponi (FRA) – 114 Daria Pikulik (POL) – 110 Rachele Barbieri (ITA) – 106 Lotte Kopecky (BEL) – 90 Amelie Didericksen (DEN) – 90 18.10 Momento importantissimo in arrivo: Rachele Barbieri andrà a caccia di una preziosissima medaglia ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.19 Ancora fuori la tedesce che si aggiudica il primo sprint. Inizia ad accumulare punti Copponi. 18.17 Partenza tranquilla per la gara. La prima ad attaccare è la tedesca Teutenberg, che in classifica ha 78 punti. 18.15 Ricordiamo che i punti in palio in questasono tantissimi, andranno infatti nella classifica i punti guadagnati ad ogni sprint e con eventuali giri guadagnati. Tutto è dunque ancora possibile. INIZIA LA GARA, FORZA RACHELE! 18.12 Ricapitoliamo la top5 della classifica prima dell’ultima gara: Clara Copponi (FRA) – 114 Daria Pikulik (POL) – 110 Rachele(ITA) – 106 Lotte Kopecky (BEL) – 90 Amelie Didericksen (DEN) – 90 18.10 Momento importantissimo in arrivo: Racheleandrà a caccia di una preziosissima medaglia ...

zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: Matteo Bianchi d’argento nel chilometro da fermo! Barbieri quarta n… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: buona prestazione di Barbieri nella Tempo Race - #Ciclismo #pista… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: record italiano per Bianchi nel Time Trial! Bene Barbieri nell’omni… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: parte bene Simone Consonni si prosegue con le batterie - #Ciclismo… - infoitsport : LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA -