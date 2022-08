(Di lunedì 15 agosto 2022) È terminato da poco il primo tempo del match tra Napoli e Verona, gli azzurri sono avanti grazie ai gol died Osimhen che hanno risposto al vantaggio veronese targato Lasagna. La prima rete stagionale dei partenopei è stata realizzata proprio dal neoacquisto del Napoli: l’esterno georgianogiunto in terra napoletana con l’arduo compito di sostituire il partente Insigne. gol KvaraIn particolare, il georgiano ha già battuto un record nonostante abbia giocato solo 45 minuti di una gara ufficiale. Difatti, è il giocatore piò orientale a segnare in Serie A con la maglia del Napoli, battuto il record di. Tuttavia, questo record potrebbe essere infranto qualora andasse a segno anche Kim. Dunque,si è subito integrato negli schemi tattici di Luciano Spalletti, ...

il calcio d'inizio il Napoli. Di Lorenzo viene anticipato in angolo, il capitano azzurro era ... Kim Min - Jae, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen,. ...L'Udinese si affida a lui e solitamente non delude, soprattutto perchérigori, punizioni e ... Tante anche le scommesse: il neo - acquisto del Napoli(senza spendere troppo), ma ... Kvaratskhelia batte Chiriches: il suo gol è storico Khvicha Kvaratskhelia, subito lui! Al debutto il georgiano trova il meritato 1-1 per il Napoli, inserendosi a rimorchio con un colpo di testa che non lascia scampo a Montipò. Per il ...48' - HENRY! PAREGGIO DEL VERONA! Faraoni crossa dalla destra per il francese che svetta di testa tra Kim e Rrahmani e supera Meret. 47' - OSIMHEN!!!! GOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOL!!! Angolo battuto da Mari ...