Juventus | Gazzetta | “Di Maria l’uomo in più di Allegri | ma non solo”

Leggi su seriea24

(Di lunedì 15 agosto 2022)- Come scrive laDiha davvero tutte le carte in regola per far tornare laad alti livelli. “Un Angelo da amare Mister 28 trofei (27 con i club più uno con l’Argentina, la Coppa America alla quale Dispera di aggiungere, tra qualche mese appena, quel Mondiale che sarebbe il coronamento di tutta una carriera) ha spiegato appena sbarcato a Torino il motivo per cui ha scelto la: «Sono stato nelle migliori squadre di ogni paese e in Italia la migliore è la. Sono qui per conquistare più trofei possibili». Per l’Angelo argentino, così come per la Signora, vincere è l’unica cosa che conta. Dinon ha mai fatto un filotto di 9 tricolori, come è accaduto invece ai ...