Il cervello non va in vacanza: ecco i trucchi per mantenere la mente attiva e allenata! (Di lunedì 15 agosto 2022) Le vacanze estive rappresentano per molti italiani il momento perfetto per rilassarsi e godersi il “dolce far niente”, così da cancellare la stanchezza accumulata durante l’anno e ricaricare le pile in vista... Leggi su europa.today (Di lunedì 15 agosto 2022) Le vacanze estive rappresentano per molti italiani il momento perfetto per rilassarsi e godersi il “dolce far niente”, così da cancellare la stanchezza accumulata durante l’anno e ricaricare le pile in vista...

Giorgiolaporta : #Brunetta, il ministro che nasconde i #tweet e con una certa passione per i cotton fioc infilati fino al cervello,… - Agenzia_Ansa : Anche pensare stanca, fa accumulare sostanze tossiche nella corteccia prefrontale del cervello. Lo spiegano i ricer… - Leonard1306___ : RT @BiancaC55663020: @Leonard1306___ Risultato del siero velenoso nella mia famiglia: mia sorella e' morta 2 nipoti trivaccinati hanno pres… - Comemigirano : Mi sembra logico... si vaccina quando non c'è alcuna malattia... così, per sport! Ma l'avete acceso il cervello s… - vittori50785709 : L'odio che provo quando una persona del sud si trasferisce al nord e parla male del sud..non potete capire!!!! Ma p… -