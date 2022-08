Fiorentina, avanti tutta per Bajrami: dettagli e contropartita per l'Empoli (Di lunedì 15 agosto 2022) Una stagione anomala, una delle più strane di sempre, è cominciata. Quattro giornate di Serie A da giocare a mercato aperto, con... Leggi su calciomercato (Di lunedì 15 agosto 2022) Una stagione anomala, una delle più strane di sempre, è cominciata. Quattro giornate di Serie A da giocare a mercato aperto, con...

acffiorentina : Siamo avanti all'intervallo. #FiorentinaCremonese 2 - 1 | 45' #ForzaViola #ACFFiorentina #Fiorentina - cmdotcom : #Fiorentina, avanti tutta per #Bajrami: dettagli e contropartita per l'#Empoli - sportli26181512 : Fiorentina, avanti tutta per Bajrami: dettagli e contropartita per l'Empoli: Una stagione anomala, una delle più st… - LALAZIOMIA : Fiorentina, avanti tutta per Bajrami: dettagli e contropartita per l'Empoli - infoitsport : Lazio sotto in casa, Fiorentina avanti 2-1 sulla Cremonese -