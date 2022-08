Elezioni, la Rete si divide in tre poli di conversazioni (Di lunedì 15 agosto 2022) AGI - In vista delle Elezioni politiche del 25 settembre, la campagna elettorale si sta sviluppando sulla definizione delle alleanze e la predisposizione dei programmi da proporre agli elettori. Il centrodestra punta principalmente sulle proposte di natura fiscale, rimodulazione delle aliquote e flat tax. Il centrosinistra proviene da una settimana complessa, a causa della prematura fine dell'alleanza tra il Partito Democratico e Azione, appena cinque giorni dopo l'annuncio. Dopo la separazione a sorpresa, Più Europa resterà con il PD, insieme a Sinistra Italiana e a Europa Verde, mentre Carlo Calenda e Matteo Renzi hanno ufficializzato la nascita del terzo polo. Il Movimento 5 Stelle, che al momento non sembra voler entrare in nessuna delle coalizioni esistenti, si concentra su candidature e programma. Con l'intelligenza artificiale e gli algoritmi ... Leggi su agi (Di lunedì 15 agosto 2022) AGI - In vista delletiche del 25 settembre, la campagna elettorale si sta sviluppando sulla definizione delle alleanze e la predisposizione dei programmi da proporre agli elettori. Il centrodestra punta principalmente sulle proposte di natura fiscale, rimodulazione delle aliquote e flat tax. Il centrosinistra proviene da una settimana complessa, a causa della prematura fine dell'alleanza tra il Partito Democratico e Azione, appena cinque giorni dopo l'annuncio. Dopo la separazione a sorpresa, Più Europa resterà con il PD, insieme a Sinistra Italiana e a Europa Verde, mentre Carlo Calenda e Matteo Renzi hanno ufficializzato la nascita del terzo polo. Il Movimento 5 Stelle, che al momento non sembra voler entrare in nessuna delle coalizioni esistenti, si concentra su candidature e programma. Con l'intelligenza artificiale e gli algoritmi ...

