Elezioni 2022, oggi direzione Pd sulle liste (Di lunedì 15 agosto 2022) (Adnkronos) – La direzione Pd convocata per oggi da Enrico Letta per il via libera alle liste delle candidature alle Elezioni del 25 settembre dovrebbe tenersi nel primo pomeriggio. E' quanto si apprende da fonti parlamentari dem. In precedenza l'inizio dei lavori era atteso per le 11. Nulla di certo ancora. Di sicuro c'è invece che il lavoro da fare sulle liste questa volta è particolarmente complesso. Il taglio dei parlamentari rende complicati sia la selezione dei candidati che l'incastro nei vari collegi. Qualche esempio? La Puglia ha perso ben 22 parlamentari. Altro esempio delle difficoltà da superare, dei 13 collegi uninominali della Toscana moltissimi (c'è chi dice tutti) sarebbero contendibili. E poi c'è la variabile delle alleanze, con gli spazi da assicurare ai 'partner' ...

