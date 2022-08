Egan Bernal correrà il Giro di Danimarca (Di lunedì 15 agosto 2022) Si parlava di un rientro alla Vuelta a España, poi al Giro di Germania, ma ora è arrivata l’ufficialità della partecipazione di Egan Bernal al Giro di Danimarca, in programma da martedì 16 a sabato 20 agosto. LEGGI ANCHE: Vuelta a España: Carapaz e quattro debutti assoluti nella Ineos Grenadiers Queste le dichiarazioni del colombiano della Ineos Grenadiers in merito al suo rientro alle corse: “Dopo ciò che mi è successo a gennaio questo era il momento che stavo aspettando, tornare a correre con i miei compagni di squadra. Non posso spiegare abbastanza quanto siano stati difficili per me gli ultimi otto mesi, fisicamente come mentalmente. Quel giorno e il viaggio che è cominciato da lì sarà parte di me per sempre, non lo dimenticherò mai. Esattamente come il sostegno che ho ricevuto dalla mia ... Leggi su blogciclismo (Di lunedì 15 agosto 2022) Si parlava di un rientro alla Vuelta a España, poi aldi Germania, ma ora è arrivata l’ufficialità della partecipazione dialdi, in programma da martedì 16 a sabato 20 agosto. LEGGI ANCHE: Vuelta a España: Carapaz e quattro debutti assoluti nella Ineos Grenadiers Queste le dichiarazioni del colombiano della Ineos Grenadiers in merito al suo rientro alle corse: “Dopo ciò che mi è successo a gennaio questo era il momento che stavo aspettando, tornare a correre con i miei compagni di squadra. Non posso spiegare abbastanza quanto siano stati difficili per me gli ultimi otto mesi, fisicamente come mentalmente. Quel giorno e il viaggio che è cominciato da lì sarà parte di me per sempre, non lo dimenticherò mai. Esattamente come il sostegno che ho ricevuto dalla mia ...

