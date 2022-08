“Distrutta dal Grande Fratello Vip”, parla ex concorrente “per due anni non ho lavorato più” (Di lunedì 15 agosto 2022) Jane Alexander, intervistata tra le pagine del settimanale Diva e Donna, ha parlato della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip. L’attrice, infatti, è stata protagonista di una terza edizione che l’ha vista tra le concorrenti più in vista (anche per il flirt con Elia Fongaro). Jane Alexander “Distrutta” dal Grande Fratello Vip: “Per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 15 agosto 2022) Jane Alexander, intervistata tra le pagine del settimanale Diva e Donna, hato della sua esperienza nella Casa delVip. L’attrice, infatti, è stata protagonista di una terza edizione che l’ha vista tra le concorrenti più in vista (anche per il flirt con Elia Fongaro). Jane Alexander “” dalVip: “Per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

