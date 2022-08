Di Maria - Vlahovic, è già spettacolo: tris Juve al Sassuolo (Di lunedì 15 agosto 2022) TORINO - Mancava solo la Juve all'appello e i bianconeri non hanno mancato l'appuntamento , rispondendo alle vittorie delle milanesi, delle romane e della Fiorentina alle quali si è poi aggiunta ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 15 agosto 2022) TORINO - Mancava solo laall'appello e i bianconeri non hanno mancato l'appuntamento , rispondendo alle vittorie delle milanesi, delle romane e della Fiorentina alle quali si è poi aggiunta ...

GoalItalia : MATCH REPORT - #JuveSassuolo 3-0: i bianconeri partono forte in campionato, Di Maria e Vlahovic subito decisivi ?? [… - GiovaAlbanese : #Juventus in campo così ? 4??4??2???? Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, Mc… - forumJuventus : #JuveSassuolo, oggi ore 20,45. Formazioni GdS: 'Sarà 4-4-1-1 con Di Maria e Vlahovic in attacco, mentre sulle fasce… - MC21868 : RT @DaJuventinoDico: Vlahovic con Allegri non segna... Di Maria è venuto a prendere la pensione... I giovani finché c'è quello lì non gioch… - Ansa_ER : Serie A: Juventus-Sassuolo 3-0. Apre le marcature Di Maria, chiude Vlahovic con una doppietta #ANSA -